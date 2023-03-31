رفع سعر الفائدة في مصر.. كيف يؤثر على قيمة الجنيه والقدرة الشرائية للمصريين؟
رفع سعر الفائدة في مصر.. كيف يؤثر على قيمة الجنيه والقدرة الشرائية للمصريين؟
قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الفائدة 2% لمواجهة التضخم. يأتي القرار بالتزامن مع موعد استلام مصر الدفعة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي، فكيف سيؤثر الارتفاع على قيمة الجنيه والأسعار؟
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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