طفلة تيفلت: وزير العدل المغربي ينتقد حكما "مخففا" ضد مغتصبيها والنيابة تستأنف

قبل 21 دقيقة

ندّد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بحُكم "مخفّف" صدر بحقّ ثلاثة متّهمين أدينوا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً وقضى بسجنهم سنتين. كذلك طالبت جمعيات حقوقية بتشديد العقوبة على المتهمين.

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