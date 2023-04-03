آدم فيصل عبد العزيز.. القبض على يمني تنكر في هيئة طبيبة لابتزاز الفتيات

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أعلنت السلطات اليمنية القبض على شاب يمني خلال وصوله مطار عدن لانتحاله شخصية طبيبة أمراض جلدية من أجل النصب على فتيات وابتزازهن. وأوضحت وزارة الداخلية أن المدعو أدهم فيصل عبد العزيز خليل، متهم بانتحال صفة طبيبة باسم مي العيني، بوثائق مزورة وممارسة مهنة الطب على النساء اليمنيات في العاصمة الماليزية كوالالمبور منذ سنوات.