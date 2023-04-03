انتقادات لاتحاد كرة القدم الفرنسي بعد منعه إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين
انتقادات لاتحاد كرة القدم الفرنسي بعد منعه إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين
أثار قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، منع إيقاف المباريات للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار أثناء المباريات في رمضان وقت المغرب غضب كثيرين. يأتي القرار في الوقت الذي سمح الاتحاد الإنجليزي بإفطار اللاعبين في مباريات البريميرليغ.
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