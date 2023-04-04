فيرجن أوربت: شركة الأقمار الصناعية والصواريخ ريتشارد برانسون تقدم طلب الحماية من الإفلاس

مايكل ريس

مراسل بي بي سي لشؤون الاقتصاد

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Virgin Orbit التعليق على الصورة، فشلت شركة إطلاق الأقمار الصناعية في تأمين استثمارات جديدة بعد فشل إطلاق صاروخ.

تقدمت شركة فيرجن أوربت للملياردير البريطاني السير ريتشارد برانسون بطلب الحماية من إفلاس في الولايات المتحدة بعد فشلها في تأمين استثمارات جديدة.

أوقفت شركة إطلاق القمر الصناعي عملياتها منذ أسابيع لكنها تأمل في العثور على مشتر لهذه الأعمال.

وأعلنت الشركة، ومقرها كاليفورنيا، الأسبوع الماضي أنها ستخفض 85٪ من قوتها العاملة والبالغة 750 فرداُ.

في وقت سابق من هذا العام، فشل صاروخ فيرجن أوربت في إكمال أول إطلاق قمر صناعي على الإطلاق من أرض المملكة المتحدة.

وقال دان هارت رئيس شركة فيرجن أوربت إنه على الرغم من أن الشركة قد "بذلت جهوداً كبيرة" للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها وتأمين المزيد من التمويل، "يجب علينا في النهاية أن نفعل ما هو الأفضل للأعمال".

وقال إن فيرجن أوربت ستركز الآن على إيجاد مشتر للأعمال "لتوضيح مستقبل الشركة لعملائها وبائعيها وموظفيها".

وتأسست شركة فيرجن أوربت في عام 2017 وهي فرع من شركة السياحة الفضائية السير ريتشارد فييرجن غالاكتك.

وتُطلق الصواريخ من تحت طائرات بوينج 747 المعدّلة لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء.

ولكن في يناير كانون الثاني فشلت محاولة إرسال قمر صناعي إلى مدار من المملكة المتحدة لأول مرة لأن محرّك وقود الصاروخ قد خرج من مكانه، ما تسبب في ارتفاع درجة حرارة أحد المحركات.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون

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وقد وُصفت المحاولة بأنها "علامة فارقة" لاستكشاف الفضاء في المملكة المتحدة.

كان من المأمول أن يمثل ذلك خطوة كبيرة في المساعدة على تحويل البلاد إلى لاعب عالمي في بناء الصواريخ وإنشاء موانئ فضائية جديدة بدلا من تصنيع الأقمار الصناعية فقط.

سارعت شركة فيرجن أوربت المملوكة بالأساس لمجموعة فيرجن لإيجاد تمويل جديد بعد فشل صاروخ المملكة المتحدة وتوقف عملياتها الشهر الماضي للحفاظ على السيولة.

الشركة التي أدرجت أسهمها في مؤشر ناسداك في نيويورك في عام 2021، كانت عليها ديون بقيمة 153.5 مليون دولار اعتبارا من سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وقالت الشركة الثلاثاء إن إحدى شركاتها الشقيقة فيرجن إنفستمنت ستقدم 31.6 مليون دولار من الأموال الجديدة لمساعدة فيرجن أوربت من خلال عملية العثور على مشتر.

وقد تقدمت بما يُعرف باسم الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الولايات المتحدة.

يتيح ذلك للشركة الاستمرار في العمل ومعالجة قضاياها المالية مع توفير الحماية ضد دائنيها المستحقين بأموال.

وقال هارت إنه على الرغم من المشاكل المالية، فإنه واثق من أن الشركة لديها "طريقة لجذب" المالك الجديد لأن فريقها ابتكر "أحدث تقنيات الإطلاق".

يعد السير ريتشارد واحداً من مجموعة صغيرة جداً من المليارديرات الذين وسعوا إمبراطورياتهم التجارية إلى إطلاق أقمار صناعية ومحاولات لريادة رحلات الفضاء التجارية.

ومن بين الآخرين جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون للبيع بالتجزئة على الإنترنت وكذلك مالك تويتر ورئيسه إيلون ماسك.

استثمر السير ريتشارد ومجموعة فيرجن أكثر من مليار دولار في الأعمال التجارية في محاولة لإطلاق أقمار صناعية عبر فيرجن أوربت، ولكن أيضا لتطوير "طائرات فضائية" قابلة لإعادة الاستخدام لأخذ السائحين في رحلات قصيرة إلى الفضاء المداري.