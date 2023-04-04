انضمام فنلندا للناتو: موسكو تعزز قدراتها الدفاعية على حدود دول الحلف

بول كيربي

بي بي سي نيوز

قبل 9 دقيقة

صدر الصورة، OLIVIER MATTHYS/EPA-EFE/REX/Shutterstock التعليق على الصورة، سيتم رفع علم فنلندا في حلف الناتو حيث أصبحت الدولة الشمالية العضو الحادي والثلاثين في الحلف.

رفع العلم الفنلندي في مقر حلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل حيث أصبحت الجارة الغربية لروسيا العضو الحادي والثلاثين في التحالف الغربي.

وسلم الرئيس الفنلندي سولي نينيستو وثيقة الانضمام إلى ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن .

يرى مراقبون أن انضمام فنلندا للناتو يمثل "نكسة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حذّر مرارا من توسع الناتو قبل غزوه الشامل لأوكرانيا.

وتكثف روسيا وجودها العسكري على حدودها مع الدول التابعة للناتو في الوقت الذي تنضم فنلندا إلى الحلف.

تشترك فنلندا في حدود شرقية بطول 1340 كيلومترًا مع روسيا وتقدمت رسميًا بطلب للانضمام إلى الناتو مع السويد في مايو أيار الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتبنت كل من السويد وفنلندا في السابق سياسة "عدم الانحياز"، لكن بعد غزو روسيا لأوكرانيا، اختار البلدان الالتزام بالمادة الخامسة لحلف الناتو، التي تقول إن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع.

هذا يعني أنه إذا تم غزو فنلندا، فسيتعيّن على جميع أعضاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، دعمها عسكرياً.

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تزايد تأييد الرأي العام الفنلندي للانضمام إلى الناتو بنسبة 80٪.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، التقى الرئيس الفنلندي سولي نينيستو بنظيره التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي

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وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ للصحفيين:"هذا سيجعل فنلندا أكثر أماناً وسيجعل الناتو أكثر قوة"، مضيفاً: "كان لدى الرئيس بوتين هدف معلن يتمثل في غزو الناتو لتقليل عدد الدول الأعضاء في الناتو على طول حدوده وعدم انضمام المزيد من الدول الأوروبية، لكن لقد حصل عكس ذلك تمامًا".

بينما تعثر طلب السويد الانضمام إلى الحلف بسبب اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستوكهولم بـ"احتضان المسلحين الأكراد" والسماح لهم بالتظاهر في الشوارع. ويُذكر أن المجر لم توافق بعد على انضمام السويد للحلف.

وقال ستولتنبرغ إن الناتو سيضمن أن تصبح السويد العضو القادم الجديد في الحلف.

استمرت رحلة هلسنكي للانضمام إلى الحلف أقل من عام ويتزامن حفل الثلاثاء مع الذكرى 74 لتأسيس الناتو في عام 1949.

وقالت جوليان سميث سفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو لبي بي سي إن "فنلندا حليف رائع يشارك قيمنا ونتوقع انتقالًا سلسًا إلى مقعدها المناسب على الطاولة". وقالت إنها تأمل في أن تنضم السويد أيضا إلى قمة الناتو المقبلة في ليتوانيا في يوليو/تموز .

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، من أنه إذا نشر حلفاء فنلندا الجدد في الناتو قوات أو موارد هناك فإن موسكو "ستتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الروسي بشكل موثوق".

وقال سفير روسيا في بيلاروسيا بوريس جريزلوف يوم الأحد الماضي إن موسكو ستنقل أسلحة نووية تكتيكية بالقرب من الحدود الغربية لبيلاروسيا "لزيادة احتمالات ضمان الأمن".

كما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو يوم الأربعاء إن نظام الصواريخ الباليستية قصير المدى إسكندر إم الروسي تم تسليمه إلى بيلاروسيا وكان قادرًا على حمل أسلحة نووية وتقليدية.

ومع ذلك، قال ستولتنبرغ إن الناتو لم يشهد بعد أي تغيير في الموقف النووي لروسيا. وأضاف أنه لن تكون هناك قوات للناتو متمركزة في فنلندا دون موافقة الحكومة في هلسنكي.

سيكون للناتو الآن سبعة دول أعضاء على بحر البلطيق، ما يزيد من عزلة وصول روسيا الساحلية إلى سان بطرسبرغ وكالينينجراد.