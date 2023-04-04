أم تركية تجازف بحياتها من أجل ابنها وتتشبث بسيارة طليقها أكثر من 20 كلم

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أم تركية تجازف بحياتها من أجل ابنها وتتشبث بسيارة طليقها أكثر من 20 كلم

قبل 37 دقيقة

تداولت حسابات تركية فيديو لسيدة في مدينة دوزجه حاولت منع طليقها من الهروب بابنهما على متن سيارته، فتشبثت بغطاء محرك السيارة لمسافة تزيد عن عشرين كلم، بينما نقلت التقارير أن الشرطة التركية تمكنت من توقيف السائق.

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