محاكمة ترامب.. محامية من أصول العراقية تدافع عن ترامب
محاكمة ترامب.. محامية من أصول العراقية تدافع عن ترامب
يسعى دونالد ترامب لتعزيز حملته الانتخابية عقب توجيه 34 تهما جنائية إليه. وفي غمرة الإجراءات القضائية، أصبحت المحامية ألينا حبة المولودة لأبوين عراقيين حديث وسائل الإعلام الأميركية بعد أن واظبت على الظهور بصفتها واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن ترامب.
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