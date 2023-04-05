الهلال السوداني يتهم جمهور الأهلي المصري بـ "العنصرية" والأهلي يرد

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تدرس إدارة النادي الأهلي التقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد نادي الهلال السوداني، بسبب اللغة التحريضية المستمرة في بياناته، المتعلقة بالمواجهة التي جمعت الفريقين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.