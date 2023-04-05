فلادلين تاتارسكي.. موسكو تنشر فيديو للمشتبه بها في مقتل المدون العسكري الروسي

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فلادلين تاتارسكي.. موسكو تنشر فيديو للمشتبه بها في مقتل المدون العسكري الروسي

قبل 21 دقيقة

اعتقلت سلطات التحقيق الروسية امرأة مشتبه بها في مقتل المدون العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي، والذي لقي مصرعه في انفجار بأحد المقاهي في سان بطرسبورغ، وبثت السلطات الروسية اعترافات للمشتبه بها، داريا تريبوفا، وهي تعترف بأنها سلّمت تمثالا صغيرا انفجر في وقت لاحق.

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