سليمة سواكري.. وزيرة جزائرية سابقة وبطلة جودو تتبنى طفلا مشوها ومن علاقة غير شرعية

قبل 21 دقيقة

في لفتة أسرت قلوب الجزائريين، أعلنت الوزيرة السابقة المكلّفة برياضة النخبة وبطلة الجودو سليمة سواكري كفالتها للطفل أسمر الذي ولد مجهول الهوية ومشوّها بسبب أدوية الإجهاض.

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