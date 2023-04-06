حملة لإلغاء حفل للرابر الفرنسي "بوبا" تثير جدلا في المغرب

قبل 21 دقيقة

تشهد المغرب حملة ضد الرابر الفرنسي "بوبا" الذي أعلن تنظيم حفل غنائي له في القاعة المغطاة بمركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في 21 من يونيو القادم.. لكن من هو بوبا وما هي اعتراضات الناشطات المغربيات على إقامة حفله؟