حملة لإلغاء حفل للرابر الفرنسي "بوبا" تثير جدلا في المغرب
حملة لإلغاء حفل للرابر الفرنسي "بوبا" تثير جدلا في المغرب
تشهد المغرب حملة ضد الرابر الفرنسي "بوبا" الذي أعلن تنظيم حفل غنائي له في القاعة المغطاة بمركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في 21 من يونيو القادم.. لكن من هو بوبا وما هي اعتراضات الناشطات المغربيات على إقامة حفله؟
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