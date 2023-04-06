كريم بنزيما.. هاتريك تاريخي لنجم ريال مدريد في الكلاسيكو يطيح ببرشلونة من كأس ملك إسبانيا
كريم بنزيما.. هاتريك تاريخي لنجم ريال مدريد في الكلاسيكو يطيح ببرشلونة من كأس ملك إسبانيا
أطاح النجم الفرنسي من أصل جزائري، كريم بنزيما، بطموح برشلونة في التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد تسجيله ثلاثة أهداف، ليفوز بذلك ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل ويتأهل للنهائي.
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