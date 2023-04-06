كريم بنزيما.. هاتريك تاريخي لنجم ريال مدريد في الكلاسيكو يطيح ببرشلونة من كأس ملك إسبانيا

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أطاح النجم الفرنسي من أصل جزائري، كريم بنزيما، بطموح برشلونة في التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد تسجيله ثلاثة أهداف، ليفوز بذلك ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل ويتأهل للنهائي.