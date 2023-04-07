لبنان وإسرائيل.. غارات إسرائيلية على غزة ولبنان ومقتل ثلاث إسرائيليات
لبنان وإسرائيل.. غارات إسرائيلية على غزة ولبنان ومقتل ثلاث إسرائيليات
شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على أهداف في كل من غزة وجنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل. وعقب الغارات، قُتلت ثلاث إسرائيليات في عملية إطلاق نار في غور الأردن.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.