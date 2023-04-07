لبنان وإسرائيل.. غارات إسرائيلية على غزة ولبنان ومقتل ثلاث إسرائيليات

قبل 24 دقيقة

شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على أهداف في كل من غزة وجنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل. وعقب الغارات، قُتلت ثلاث إسرائيليات في عملية إطلاق نار في غور الأردن.