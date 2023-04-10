زيارة عبد الفتاح السيسي إلى السعودية.. " تخفيض قيمة الجنيه وتقليص دور الجيش".. شروط سعودية
زيارة عبد الفتاح السيسي إلى السعودية.. " تخفيض قيمة الجنيه وتقليص دور الجيش".. شروط سعودية
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن زيارة الرئيس المصري الأخيرة للسعودية فشلت في الحصول على دعم سعودي مالي فوري. فالسعودية والدول الخليجية تشترط، حسب الصحيفة، بأن تخفض مصر قيمة الجنيه وتقلص دور الجيش في الاقتصاد مقابل دعمها ماليا.
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