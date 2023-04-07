تركيا تغلق المجال الجوي وتوقف صادرات النفط من كردستان العراق

قبل 17 دقيقة

قالت تركيا إنها أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى السليمانية في كردستان العراق بسبب تصاعد نشاط عناصر حزب العمال الكردستاني هناك. وهناك من ربط بين هذا القرار وإيقاف تدفق الصادرات النفطية عبر خط جيهان إلى تركية.