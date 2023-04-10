أحمد وحيد.. مقاضاة الفنان العراقي بسبب مشهد "يسيء" للقاضي محمد عريبي الذي حاكم صدام حسين

قبل 20 دقيقة

نفى الفنان العراقي أحمد وحيد أن يكون المشهد جسد فيه شخصية قاض في محكمة له علاقة بالقاضي محمد عريبي الذي حاكم الرئيس الراحل صدام حسين. وقال وحيد إن نبرة صوت وحركات يد وتعابير وجه الشخصية التي جسدها كانت بعيدة كل البعد عن صوت وحركات عريبي.