طعن إمام مسجد "بولاية نيوجيرسي" الأمريكية أثناء صلاة الفجر

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تعرض الشيخ سيد النقيب إمام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة باترسون، ثالث أكبر مدن ولاية نيوجيرسي، خلال إمامته لصلاة فجر، عندما قام شخص من بين المصلين بطعنه مرتين أثناء السجود، وتمكن عددا من المصلين بإمساك المعتدي لحين وصول الشرطة التي اعتقلته واسمه شريف زوربا، وعمره 32 عاما وتم نقل الإمام إلى مستشفى لتلقي العلاج وهو في وضع صحي مستقر.