داعية مغربي يدعو لمقاطعة التمور الجزائرية ويفضل الإسرائيلية

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أثار الداعية المغربي محمد الفزازي جدلاً عقب تصريحات أدلى بها بشأن التمور الجزائرية. وقال الداعية خلال مقابلة متلفزة إنه لو خير بين شراء تمر شنقريحة، وهو رئيس أركان الجيش الجزائري، وتمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاختار الأخير. وكان الداعية أثار جدلاً في السابق عندما خاض في الحديث عن التمور الجزائرية وحرمة أكلها إذا كانت موبوءة.