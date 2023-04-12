فضة.. مذيعة افتراضية أطلت في الكويت وأثارت الجدل

قبل 20 دقيقة

ظهرت "فضّة" وهي مذيعة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي في إحدى الصحف الإلكترونية لأول مرة على حساب صحيفة "كويت نيوز" ضمن مرحلة اختبارية تهدف إلى صناعة محتوى جديد ومبتكر.. وحظيت فضة بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت وتساءلوا حول مستقبل العمل الإعلامي في ظل التوسع في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي