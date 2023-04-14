هل كانت كليوباترا سوداء أم بيضاء البشرة؟ جدل بسبب وثائقي في نتفليكس
هل كانت كليوباترا سوداء أم بيضاء البشرة؟ جدل بسبب وثائقي في نتفليكس
أثار إعلان منصة نتفليكس عن وثائقي للملكة المصرية كليوباترا سجالا على مواقع التواصل وذلك بسبب تصويرها كامرأة سوداء. اتهم بعض المغردين المنصة بدعم حركة المركزية الإفريقية بينما رأى آخرون أن الممثلة تشبه المصريين.
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