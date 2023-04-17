السودان: حميدتي يقول إن الجنود المصريين في السودان "بالحفظ والصون"

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أثار فيديو "استسلام جنود مصريين" في قاعدة مروي شمالي السودان لقوات الدعم السريع غضبا واسعا في مصر. بالمقابل، أعرب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إن قواته مستعدة للتعاون مع مصر لتسهيل عودة جنودها.