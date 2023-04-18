السيسي يأمل باستعادة الجنود المصريين المحتجزين في السودان قريبا

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن وجود القوات المصرية في السودان يهدف للتدريب فقط وليس لدعم طرف على حساب طرف. كما قال إن الاتصالات جارية من أجل التأكيد على أمن وسلامة الجنود المصريين الموجودين هناك.