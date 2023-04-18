مشجعون جزائريون يسجلون هدفا لفريقهم .. والحكم يحتسب الهدف
مشجعون جزائريون يسجلون هدفا لفريقهم .. والحكم يحتسب الهدف
واقعة غريبة شهدتها مباراة كرة قدم بين فريق نجم بني ولبان وضيفه وداد زيغود يوسف، ضمن دوري الهواة الجزائري، عندما اقتحم عدد من المشجعين أرض الملعب خلال اللقاء، وساهموا بطريقة مباشرة في تسجيل هدف، لكن الغريب أن الحكم احتسبه وانتهت المباراة بتعادل إيجابي بين الفريقين بنتيجة 2- 2.
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