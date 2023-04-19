فنان يصمم صورة بالذكاء الاصطناعي ويخدع بها جائزة سوني المرموقة!
فنان يصمم صورة بالذكاء الاصطناعي ويخدع بها جائزة سوني المرموقة!
أثار الفنان الألماني بوريس إلدغسن جدلا واسعا في عالم التصوير الفوتوغرافي بعد فوزه بجائزة سوني عن صورة تم تصميمها بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي. ورفض الفنان الجائزة وقال إنه يريد إثارة نقاش حول الذكاء الاصطناعي.
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