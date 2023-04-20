وزير المالية الفرنسي يتهم مواطنين بإرسال إعانات الدولة إلى دول المغرب

قبل 24 دقيقة

واجه وزير المالية الفرنسي برونو لامير انتقادات بسبب تصريح اتهم فيه مواطنين من أصول مغاربية بإرسال المعونات التي يحصلون عليها من الدولة إلى دول المغرب. وحذر زعيم اليسار جان لوك ميلنشون المسلمين في فرنسا من أصول عربية من عزم الحكومة شن حملة ضدهم.