مقتل عشرات اليمنيين في تدافع خلال توزيع مساعدات

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لقي ثمانية وسبعون شخصا على الأقل مصرعهم وجرح العشرات في تدافع في العاصمة اليمنية صنعاء خلال توزيع تبرعات في رمضان. وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من الناس غير قادرين على الحركة والعديد منهم يعانون من الازدحام وذلك بعد احتشاد مئات الأشخاص لتلقي تبرعات تصل إلى حوالي 5000 آلاف ريال يمني، أي ما يعادل 9 دولارات للشخص الواحد.