حميدتي يشكر الإمارات والسعودية لدورهما في إجلاء القوات العسكرية المصرية من السودان
حميدتي يشكر الإمارات والسعودية لدورهما في إجلاء القوات العسكرية المصرية من السودان
هبطت 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية فى أحد مطارات الخرطوم لإجلاء أفراد القوات المصرية والعودة بهم إلى القاهرة بواسطة، وذلك وفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.
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