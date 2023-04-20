حميدتي يشكر الإمارات والسعودية لدورهما في إجلاء القوات العسكرية المصرية من السودان

حميدتي يشكر الإمارات والسعودية لدورهما في إجلاء القوات العسكرية المصرية من السودان

هبطت 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية فى أحد مطارات الخرطوم لإجلاء أفراد القوات المصرية والعودة بهم إلى القاهرة بواسطة، وذلك وفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.

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