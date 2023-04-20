السودان.. وول ستريت جورنال: دعم مصري للجيش السوداني وحفتر أرسل ذخيرة لقوات الدعم السريع

قبل 34 دقيقة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مصر أرسلت طائرات حربية وطيارين لدعم الجيش السوداني، وأن قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، أرسل ذخيرة إلى قوات الدعم السريع.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.