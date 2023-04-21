عبد الرحمان الأبنودي: حديث الحب والشعر والغناء مع "الخال" في "سهرة الأسبوع" من أرشيف إذاعة بي بي سي
عبد الرحمان الأبنودي: حديث الحب والشعر والغناء مع "الخال" في "سهرة الأسبوع" من أرشيف إذاعة بي بي سي
في مثل هذا اليوم من عام 2015 توفي الشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي.
قُرب الأبنودي وأشعاره وما تغنى به المطربون منها، من قلوب الناس في مصر وخارجها منحه لقب "الخال" الذي اشتهر به.
عام 1973 كان عبد الرحمن الأبنودي ضيف إذاعة بي بي سي عربي في برنامج "سهرة الأسبوع" وحاوره الإذاعي الكبير صلاح عز الدين.
وفي السهرة تحدث الأبنودي عن نفسه وعن شعره وعن الصعيد وعن الحب والغناء وجال بالمستمعين أطراف العالم العربي من مصر إلى تونس ولبنان والعراق باختياراته الغنائية والشعرية.
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استمع, عبد الكريم الكابلي: واحد من أكبر فناني السودان، ضيف معاوية ياسين "في الواحة" عام 1988, المدة 25,52
اخترنا لكم من أرشيف إذاعة بي بي سي عربي لقاء مع الفنان السوداني عبد الكريم الكابلي أجراه المذيع السوداني معاوية ياسين عام 1988