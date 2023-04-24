بعد هاتريك محرز التاريخي في نصف النهائي، السيتي يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا

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بعد هاتريك محرز التاريخي في نصف النهائي، السيتي يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا

قبل 18 دقيقة

أصبح رياض محرز أول لاعب يحرز هاتريك في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 1958، عندما أحرز أليكس داوسون، ثلاثة أهداف لمانشستر يونايتد في مرمى فولهام.

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