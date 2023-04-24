بيع طائرة رئاسية في المكسيك وثمنها يذهب لبناء مستشفيين

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أعلنت الرئاسة المكسيكية بيع طائرة رئاسية من طراز بوينغ 787 لطاجيكستان مقابل 92 مليون دولار أمريكي وتوجيه ثمنها لبناء مستشفيين في مناطق فقيرة في البلاد. وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليساري الذي يتبنى سياسات تقشفية قد تعهد بالتخلص من هذه الطائرة منذ حملته الانتخابية عام 2018 ورصد ثمنها لصالح مشاريع تخدم الشعب.