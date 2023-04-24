إيلون ماسك يحظر الفنان محمد هنيدي لأنه "اتقمص"..

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بعد سلسلة تغريدات ساخرة للممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي، من قرار إيلون ماسك مالك "تويتر"، بدفع اشتراك مقابل الحصول على علامة التوثيق، قرّر ماسك حظر هنيدي من متابعة حسابه الشخصي، مما دفع هنيدي للتعليق بسخرية كالمعتاد: "إيلون ماسك اتقمص وعملي بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو .. ايلون قموصة".