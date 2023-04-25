الكباريه السياسي من الزمن الجميل إلى الواقع

قبل 11 دقيقة

دنيانا يناقش واقع هذا المسرح الذي يختلف عن المسرح التقليدي بأن الجمهور يتوزّع على طاولات ويتناول المشروبات والطعام خلال مشاهدة العرض. يحمل هذا النوع من المسرح في ذاته دعوة للتغيير عبر تكسير صورة الرموز السياسية التي تعتبر "تابو" عبر السخرية منها وتقليدها، ما يجعله أقرب إلى "الكاريكاتور" المسرحي.