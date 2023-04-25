الكباريه السياسي من الزمن الجميل إلى الواقع
يقدّم مسرح الكباريه السياسي انتقاداً لاذعاً للأوضاع السياسية والاجتماعية، بأسلوب مباشر، يكسر القواعد ويسمح باستخدام مصطلحات شعبية قد تتضمّن شتائم.
دنيانا يناقش واقع هذا المسرح الذي يختلف عن المسرح التقليدي بأن الجمهور يتوزّع على طاولات ويتناول المشروبات والطعام خلال مشاهدة العرض. يحمل هذا النوع من المسرح في ذاته دعوة للتغيير عبر تكسير صورة الرموز السياسية التي تعتبر "تابو" عبر السخرية منها وتقليدها، ما يجعله أقرب إلى "الكاريكاتور" المسرحي.
فنّانون من مختلف أنحاء العالم العربي شاركوا في هذه الحلقة، من الاستوديو المخرجة والكاتبة المسرحية العراقية عواطف نعيم، الممثلة السورية مروة الأطرش والممثلة اللبنانية آنجو ريحان. وعبر "الزوم" الكاتبة والناقدة المصرية أمينة خيري والكاتب والمخرج المسرحي التونسي المنصف زهروني.
"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش والسابعة والنصف بتوقيت بيروت على بي بي سي عربي.