مصريون يطالبون بدخول السودانيين لبلادهم دون تأشيرة

قبل 5 دقيقة

دشن نشطاء مصريون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإدخال السودانيين الفارين من الصراع في بلادهم إلى مصر بدون تأشيرة. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة مؤكدين على ترحيبهم بالفارين من الاقتتال ومطالبين بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع التي تسمح بدخول السودانيين إلى مصر دون تأشيرة وكذا المصريين إلى السودان.