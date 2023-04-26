عاملات في متجر روسي يجردن من ملابسهن للتفتيش بطريقة مهينة

قبل 8 دقيقة

انتشر فيديو مسرب من داخل متجر وايلدبريز الروسي يظهر عاملات يخضعن للتفتيش عبر تجريدهن من ملابسهن قبل دخولهن لمكان العمل وبعد انتهاء يوم عملهن. وذكرت تقارير صحفية أن عمليات التفتيش تتم لمنع موظفي المستودعات من حمل الهواتف والساعات إلى مكان العمل صباحاً وللتأكد من عدم أخذهن أشياء من مكان العمل مساء.