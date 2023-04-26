السودان: الصحة العالمية تحذر من "خطر بيولوجي كبير" في الخرطوم
السودان: الصحة العالمية تحذر من "خطر بيولوجي كبير" في الخرطوم
حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي كبير في السودان بعد أن سيطر مقاتلو قوات الدعم السريع على مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة الخرطوم. في حين نفى وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، وجود أي تهديد بيولوجي في أعقاب التحذيرات التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية.
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