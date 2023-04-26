عيد الفطر: التحقيق مع قطري بسبب إلقائه الأموال على المارة في الدوحة

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عيد الفطر: التحقيق مع قطري بسبب إلقائه الأموال على المارة في الدوحة

قبل 35 دقيقة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية ضبط شخص ظهر في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرمي أموالاً على الجمهور في منطقة الكورنيش بالعاصمة الدوحة. وتفاعل القطريون مع الفيديو ففي حين اعتبر متابعون طريقة توزيع المال مهينة وغير أخلاقية، برر آخرون للرجل تصرفه واعتبروا ضبطه مبالغة من قبل السلطات.

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