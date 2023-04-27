بعد اعتناقها للإسلام.. فتاة إسبانية تلجأ للعيش في مصر لممارسة شعائرها الدينية بحرية

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فضلت الفتاة الإسبانية ليتيسيا التي وبعد أن اعتنقت الإسلام العيش في مصر، وهذا بسبب معاناتها من ممارسة الشعائر الدينية في بلدها. و المضايقات حسب ما صرحت به، دفعتها للهجرة والعيش في مصر بعد تجربة الحياة في دول كثيرة أخرى، واستقرت أخيرا في الفيوم، وتشعر أن حياتها أفضل بكثير كمسلمة في مصر من بلدها إسبانيا.