نتفليكس.. مصر تصف وثائقي كليوباترا بأنه "تزييف للتاريخ المصري" ومصريون ينشرون صور مشاهيرهم لمطابقتها بالمصري القديم

قبل 13 دقيقة

وصفت وزارة السياحة والآثار المصرية وثائقي كليوباترا على منصة نتفليكس بأنه "تزييف للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة". بينما شارك مصريون صورا لمشاهير مع صور ملوك الحضارة المصرية لإبراز أوجه الشبه بينهم وبين المصري القديم.

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