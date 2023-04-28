نتفليكس.. مصر تصف وثائقي كليوباترا بأنه "تزييف للتاريخ المصري" ومصريون ينشرون صور مشاهيرهم لمطابقتها بالمصري القديم
نتفليكس.. مصر تصف وثائقي كليوباترا بأنه "تزييف للتاريخ المصري" ومصريون ينشرون صور مشاهيرهم لمطابقتها بالمصري القديم
وصفت وزارة السياحة والآثار المصرية وثائقي كليوباترا على منصة نتفليكس بأنه "تزييف للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة". بينما شارك مصريون صورا لمشاهير مع صور ملوك الحضارة المصرية لإبراز أوجه الشبه بينهم وبين المصري القديم.
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فيديو, هل كانت كليوباترا سوداء أم بيضاء البشرة؟ جدل بسبب وثائقي في نتفليكس, المدة 0,01
أثار إعلان منصة نتفليكس عن وثائقي للملكة المصرية كليوباترا سجالا على مواقع التواصل وذلك بسبب تصويرها كامرأة سوداء. اتهم بعض المغردين المنصة بدعم حركة المركزية الإفريقية بينما رأى آخرون أن الممثلة تشبه المصريين.