بعد جدل حظر الطيران، منتخب الناشئين المغربي لكرة القدم يصل الجزائر. كيف حُلت الأزمة؟

قبل 14 دقيقة

وصل الفريق المغربي للناشئين إلى الجزائر في رحلة مباشرة من مطار سلا في الرباط إلى مطار محمد بوضياف في قسنطينة. جاء ذلك وسط تقارير عن تدخل الفيفا والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة بين البلدين.