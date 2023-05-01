سعر الذهب في مصر: ما السبب وراء الارتفاع الجنوني وماذا يجب على المواطن فعله لاستثمار مدخراته؟
سعر الذهب في مصر: ما السبب وراء الارتفاع الجنوني وماذا يجب على المواطن فعله لاستثمار مدخراته؟
شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الذهب فاقت الأسعار العالمية. وأرجع خبراء اقتصاديون الارتفاع إلى زيادة الإقبال على شراء السبائك الذهبية لحفظ قيمة مدخراتهم.
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