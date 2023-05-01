شاب سعودي يهدي صديقه حصانا في ليلة زفافه

قبل 27 دقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لشاب سعودي يهدي صديقه حصانا في ليلة زفافه، حيث قام باصطحاب الحصان إلى قاعة الزفاف وسط الحضور ممسكا بلجام الحصان، وسط أجواء الفرحة بالزواج، وهو الأمر الذي لاقى حفاوة كبيرة بين أفراد المجتمع السعودي والعربي والبعض سخر وانصدم بسبب ما فعله.