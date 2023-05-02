لماذا مُنعت هذه الأغاني في العالم العربي؟

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لماذا مُنعت هذه الأغاني في العالم العربي؟

قبل 53 دقيقة

يسجّل تاريخ الفن في العالم العربي منعاً لعدد من الأغاني في بلدان معيّنة. تختلف أسباب المنع من الشخصية إلى السياسية.

تسترجع المشاركات في "دنيانا" هذا الأسبوع أغانٍ حُظرت في بلدانهنّ لفترات معيّنة. قد تخاف بعض الأنظمة من الفن وتنظر إليه كمحفّز ومساهم أساسي في التعبئة ضدها. وفي هذا الإطار، يأتي فن الغناء بالتحديد ليكون أداة تعبيرية عمّا تعيشه الشعوب. في العالم العربي، لعب الغناء دورًا أساسياً إن لجهة التحضير لتحركات قامت ضد الأنظمة أو أغنيات واكبت هذه التحركات. تعرّض صنّاع الأعمال السياسية النقدية لمنع أغنياتهم أو منعهم من الغناء ووصلت في حالات عدّة إلى السجن والتعذيب واضطر فنّانون لترك بلادهم.

تشارك في الحلقة سميحة بن سعيد وهي أستاذة في المعهد العالي للموسيقى في جامعة سوسة في تونس، فاطمة الظاهر وهي ناقدة وباحثة في تاريخ الفن في العراق، هالة نهرا وهي شاعرة وناقدة فنية لبنانية، أمينة خيري وهي كاتبة وناقدة مصرية. كذلك تشارك ملاك السويد وهي باحثة أنثروبولجية سورية.