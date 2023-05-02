وزيرة العمل الإسبانية تثير جدلاً بتجديد دعمها لجبهة البوليساريو
وزيرة العمل الإسبانية تثير جدلاً بتجديد دعمها لجبهة البوليساريو
أثارت وزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز، جدلاً بعد ظهورها برفقة ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد الله لعرابي. الوزيرة الإسبانية كانت قد شنت سابقا هجوما على المغرب واصفة إياه بالبلد "الديكتاتوري".
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