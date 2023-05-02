جنازة مصطفى درويش: ابتسامة في مراسم العزاء تثير الجدل في مصر وشعبة المصورين ترد

قبل 27 دقيقة

أثارت صورة فتاتين تبتسمان أثناء تصويرهما جنازة الممثل المصري مصطفى درويش سجالا على مواقع التواصل. اعتبر البعض التصرف غير مناسب، بينما رآه آخرون بأنه أمر يحدث في معظم الجنازات. وأصدرت شعبة المصورين الصحفيين بيانا نفت فيه أن تكون الفتاتان عضوتين بالشعبة.