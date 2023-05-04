النيابة المصرية تأمر بضبط يوتيوبر لـ"استغلال أطفالها من أجل حصد المشاهدات"

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أصدرت النيابة العامة في مصر أمرا بضبط يوتيوبر بعد بلاغ ضدها باستغلال أطفالها من أجل الربح. وذكرت النيابة في بيانها بأن أمر الضبط جاء للاشتباه بارتكابها جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر.

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