النيابة المصرية تأمر بضبط يوتيوبر لـ"استغلال أطفالها من أجل حصد المشاهدات"
النيابة المصرية تأمر بضبط يوتيوبر لـ"استغلال أطفالها من أجل حصد المشاهدات"
أصدرت النيابة العامة في مصر أمرا بضبط يوتيوبر بعد بلاغ ضدها باستغلال أطفالها من أجل الربح. وذكرت النيابة في بيانها بأن أمر الضبط جاء للاشتباه بارتكابها جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر.
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فيديو, "يوميات أنوش".. القبض على يوتيوبر مصرية لتقديمها محتوى "خادشا للحياء", المدة 5,08
ألقت الشرطة المصرية القبض على يوتيوبر قناة "يوميات أنوش" بسبب تقديمها فيديوهات الروتين اليومي بعد انتقادات للمحتوى وصفته "بالخادش للحياء".