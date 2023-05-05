محاكمة ستة ليبيين بتهمة "الردة" تثير جدلا واسعا في المنصات
محاكمة ستة ليبيين بتهمة "الردة" تثير جدلا واسعا في المنصات
نشر جهاز الأمن الداخلي الليبي في طرابلس مجموعة من الفيديوهات لاعترافات موقوفين، قال إنهم متهمون باعتناق المسيحية والقيام بأعمال تبشير داخل ليبيا. ويواجه هؤلاء أحكاما قاسية في حالة إدانتهم ما جعل منظمات حقوقية توجه انتقادات لحكومة طرابلس.
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