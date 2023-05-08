صور السفارة الأميركية الجديدة في لبنان تثير الجدل
صور السفارة الأميركية الجديدة في لبنان تثير الجدل
أثارت الصور الجديدة لمبنى السفارة الأمريكية قيد الإنشاء في لبنان، جدلا واسعا وانقساما في لبنان حول الهدف من وجود مبنى بهذه الضخامة بالنسبة لبلد صغير كلبنان الذي لا يتجاوز مساحته 10 آلاف و500 كيلومتر مربع. وكانت السفارة الأمريكية في بيروت قد نشرت عبر حسابها على تويتر صورا تظهر تسارع عملية بناء السفارة والمرحلة التي وصلت إليها في منطقة عوكر الواقعة على بعد 13 كم شمال بيروت.
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