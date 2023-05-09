مقتل تاجر المخدرات مرعي الرمثان بقصف أردني على جنوبي سوريا

قبل ساعة واحدة

نفذ الطيران الأردني ضربة جوية على جنوبي سوريا استهدفت مصنعا للمخدرات وقتلت مهربا متهما بتنفيذ عمليات شحن كبيرة عبر حدود البلدين. المهرب، ويدعى مرعي الرمثان، قتل مع سبعة من أفراد عائلته ودمر مصنع مخدرات تابع لإيران بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

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